В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно перебрасывают части к курской границе, то Вооруженные силы России (ВС РФ) уже готовы к их уничтожению, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо посмотреть, правда это или нет. Я думаю, наше командование владеет этой информацией достоверно, потому что скрыть такую переброску трудно. Если эта переброска начинает производиться, я думаю, что наше командование уже готово к уничтожению этих частей. Все это на контроле и будет купировано в ближайшее время, в зависимости от степени опасно», — заявил Колесник.

«Придется бить «Орешником»: озвучен ответ ВС РФ на удар Киева по Приднестровью

Ранее появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать войска с покровского направления к курской границе.

По данным источников, для удержания фронта украинское командование перебрасывает с покровского направления силы 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь.