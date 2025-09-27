У военно-морской базы Швеции заметили неизвестные дроны

В Швеции рядом с крупнейшей военно-морской базой страны обнаружили неизвестные дроны. Об этом сообщает телеканал SVT.

Утверждается, что два дрона пролетели над восточным архипелагом Карлскруны.

«Никаких предметов не изъято, и подозреваемых по делу нет. Однако полиция видит очевидную связь с недавними событиями в Дании и Норвегии, где также видели дроны», — заявили в местной полиции.

В ночь на 23 сентября из-за беспилотников в небе закрывали аэропорты Осло и Копенгагена. В Норвегии обнаружили несколько БПЛА и полностью закрыли воздушное движение из соображений безопасности. А в Дании над аэропортом заметили от двух до четырех «крупных» дронов, 11 рейсов перенаправили на другие аэродромы.

Кроме того, в ночь на 25 сентября аэропорт города Ольборг на севере Дании закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве».