Датские военные сообщили о дронах над своими объектами

Военные в Дании в ночь на воскресенье заметили неопознанные БПЛА над несколькими объектами, сообщают европейские СМИ, ссылаясь на заявление военного командования.

© Московский Комсомолец

Вооруженные силы Дании подтвердили, что в течение ночи над несколькими объектами были замечены дроны. Подробностей в заявлении военных не приводится.

Несколько БПЛА над военными объектами было зафиксировано и в ночь на субботу.

Ранее в сентябре несколько датских аэропортов приостанавливали деятельность из-за полетов дронов. Власти расследуют эти инциденты.