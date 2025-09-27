Армия РФ освободила за сутки три населенных пункта

Российские военные освободили за сутки три населенных пункта: Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Дерилово, которое находится в Краматорском районе ДНР, было освобождено решительными действиями подразделений группировки войск "Запад".

Майское освободили бойцы "Южной" группировки войск. В сводке отмечается, что они улучшили положение по переднему краю.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили Степовое в Днепропетровской области.