Возле Киева уничтожен лагерь наемников с инструкторами из США и Канады

Появились новые подробности массированного удара "Гераней" по киевскому предместью Борисполь в ночь на 22 сентября.

Изначально сообщалось об ударе по промышленным объектам, но теперь стало известно, что главной целью атаки 54 беспилотников стал тренировочный лагерь наемников из Латинской Америки, спрятанный на заводе железобетонных изделий.

Учебный центр работал под эгидой главного управления разведки Украины (ГУР), обучали здесь в основном новобранцев из Бразилии, а инструкторами работали граждане США и Канады.

В ходе атаки нанесены удары по казармам наемников, а также квартирам инструкторов. Среди погибших есть и офицеры ГУР. Более десяти человек ранены, двое из них умерли в больнице, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Также поражены склады с боекомплектом. Их детонация повредила размещенную на территории завода военную технику.