Германия разрабатывает секретный план по противодействию БПЛА

Bild: МВД Германии разрабатывает секретный план по усилению противодействия БПЛА

Газета.Ru

Немецкий бундесвер может получить право сбивать беспилотные летательные аппараты, угрожающие чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на министерство внутренних дел Германии.

По данным издания, глава немецкого МВД Александр Добриндт разрабатывает «секретный план» по усилению противодействия БПЛА.

«Бундесвер должен получить право сбивать дроны, если это единственное средство предотвращения серьезной катастрофы. Критерий для сбивания: нужно исходить из того, что беспилотник будет использован против жизни людей или объекта критической инфраструктуры», — отмечается в материале.

В публикации говорится, что к этим объектам относятся, например, энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты. По данным газеты, план также предусматривает обнаружение и классификацию незаконно запускаемых дронов, использование электронных средств противодействия БПЛА и перехвата управления ими.

25 сентября сообщалось, что Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной.