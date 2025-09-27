В Винницкой области после удара РФ остановились поезда

После атаки БПЛА на объекты критической инфраструктуры приостановлено движение поездов в Винницкой области. Об этом сообщила заместитель главы винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная.

Беспилотники атаковали цели в регионе в ночь на 27 сентября - в частности, модные взрывы прогремели в Тульчинском районе.

Воздушную тревогу в Гайсинском и Тульчинском районах Винницкой области объявили в 23:15 и 23:31, соответственно. Взрывы прозвучали в районе полуночи, в 01:00 в обоих муниципалитетах сыграли отбой.

На месте прилетов начался пожар. По состоянию на 06:30 огонь потушен, движение поездов восстановлено, сообщили в ОВА.