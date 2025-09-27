Мощный удар нанесен по критической инфраструктуре на западе Украины

Движение поездов приостановлено в Винницкой области на западе Украины в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила заместитель главы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Заболотная сообщила о попадании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России по объектам критической инфраструктуры в ночь на 27 сентября. Мощные взрывы прогремели в Тульчинском районе области.

Украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

В Винницкой ОВА также рассказали о приостановке железнодорожного сообщения в области из-за удара. Как сообщается, по состоянию на 6:30 мск пожар был ликвидирован, движение поездов возобновлено.

Ранее российские БПЛА атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. По словам украинского чиновника, пострадавших в результате ударов нет.