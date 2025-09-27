Присутствие инструкторов НАТО на Украине приобрело пропагандистский смысл, альянс делает все, чтобы конфликт не прекращался. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Своих инструкторов они направляли на Украину давно. То есть вот эти вот совместные учения Вооруженных сил Украины со странами НАТО проводились уже в течение последних 10 лет регулярно. И основные полигоны, на которых они проводились, они в районе Одессы, Николаева, это рядом с Херсоном. Сейчас они придают этому такой более пропагандистский смысл, то есть приоткрыли это, в открытую чуть ли не сказали, что туда направлены инструкторы стран НАТО", - сказал он.

Губернатор уточнил, что в первую очередь на Украину направлены специалисты, которые учат обращаться с военной техникой ВСУ и наемников, которых все больше и больше на территории Украины.

"Для пополнения личного состава самих украинцев уже не хватает. Да они и не хотят воевать. Поэтому это провокационные вещи, НАТО все делает для того, чтобы конфликт продолжался", - подчеркнул Сальдо.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, параллельно готовится размещение натовского "десанта" в Одесской области для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.