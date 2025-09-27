В регионах РФ за ночь сбили более полусотни украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 55 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские военные использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области. Еще восемь дронов уничтожили в Брянской области, по шесть — в Воронежской и Астраханской областях, пять — в Волгоградской области. В Курской области ликвидировали два БПЛА, в Белгородской области — один.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ были подавлены в шести районах региона. Среди них — Каменский, Тарасовский, Милютинский, Красносулинский, Миллеровский и Кашарский.

По словам главы российского субъекта, в Кашарском районе в результате падения обломков сбитых дронов загорелась сухая трава. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь. В Тарасовском районе произошел пожар на оборудовании газораспределительной станции. При этом газоснабжение нарушено не было.

Ранее губернатор Брянской области сообщил об атаке БПЛА на город Стародуб.