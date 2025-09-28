Над регионами России за час уничтожены 17 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили над регионами России 27 сентября с 23:00 мск до полуночи 17 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства семь БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской и один — над территорией Республики Крым.

Ранее в Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий получили ранения в результате атаки двух БПЛА.