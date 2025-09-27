Российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Андреевка Сумской области, украинские военные понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что атака украинских военнослужащих была отражена с помощью комплексного огневого поражения. В результате враг понес потери и был вынужден отойти на исходные позиции.

Пытающимся сдержать ВС РФ бойцам ВСУ предрекли попадание под «двойной удар»

По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 1430 военнослужащих. Так, в зоне ответственности группировки «Восток» противник в течение суток потерял более 305 украинских военнослужащих, в зоне ответственности «Севера» — свыше 180. Группировка «Запад» уничтожила более 220 военнослужащих, «Днепр» — до 50.

В зоне ответственности группировки «Центр» было уничтожено до 500 украинских военнослужащих. Бойцы группировки войск «Юг» поразили до 175 военнослужащих ВСУ ранеными и убитыми. На последнем направлении за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища российская армия освободила более пяти квадратных километров территории.

Ранее украинский солдат усомнился в способности ВСУ победить Россию.