Альянс приступил к операции «Восточный часовой» с целью усиления сил на востоке Европы. Сомнения в целесообразности и стоимости инициативы выразили журналисты швейцарского издания Watson.

«Новый подход НАТО к России имеет изъян», – заявили швейцарские журналисты, передает АБН24.

По версии авторов Watson, ключевой вопрос к операции возник не из-за ее замысла, а из-за практической стороны: масштабные развертывания зенитно‑ракетных средств и переброска авиации требуют огромных затрат. Журналисты отмечают, что операции предполагают размещение войск и систем ПВО вблизи российских границ, а также усиление авиационных группировок – это, по их мнению, означает переход от чистого сдерживания к активной обороне.

Аналитики издания указывают, что в учете НАТО уже фигурируют конкретные контингенты и экипажи: в воздух над Польшей будут привлекаться истребители от ряда стран, при этом участие стран‑партнеров предполагает регулярные боевые вылеты. В числе задействованных платформ на авиапатрулях называют Eurofighter, Rafale и F‑16 от нескольких западных союзников.

Экономическая сторона операции вызывает особые вопросы: по данным обозрения, стоимость российских беспилотников, которые связывают с инцидентами в воздухе над Польшей, измеряется несколькими тысячами долларов, тогда как час полета современного тяжелого истребителя обходится примерно в 70 000 евро, а запуск комплексов типа Patriot – в миллионы. Именно это соотношение расходов и целей, по мнению экспертов, делает выбранный подход спорным.

Западные аналитики также предупреждают, что длительное поддержание таких мер способно создать значительную нагрузку на оборонные бюджеты стран НАТО. На этом фоне в ряде публикаций появилось предположение, что одна из задач российской стороны может заключаться в том, чтобы вынудить противника демонстрировать дорогостоящие ответные меры.

«Это как стрелять по голубям из пушки», – отметил западный военный аналитик Клеменс Шпеер.

В результате, как отмечают авторы Watson, инициированная операция уже столкнулась с критикой и сомнениями относительно соотношения затрат и эффективности – вопросы появились едва ли не сразу после ее объявления.

