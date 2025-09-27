Украина совершила массированную атаку на регион России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью совершили массированную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Беспилотники были сбиты в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. По словам губернатора, в результате атаки произошло возгорание на газораспределительной станции, огонь уже потушен.

«Газоснабжение не нарушено. Люди не пострадали», — написал он.

Ранее Telegram-канал Shot писал об атаке украинских беспилотников на Волгоград. По его данным, дроны пытались атаковать одно из местных предприятий.