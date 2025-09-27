ВСУ беспилотниками атаковали город в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) город Стародуб в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области уточнил, что в результате атаки в многоквартирном доме повреждена кровля. Второй дрон упал рядом с жилым домом, жильцов временно эвакуировали.

Богомаз добавил, что пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка в Брянской области. Богомаз подчеркнул, что украинские военные продолжают совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан.