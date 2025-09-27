В ЕС усомнились в возможности создания «стены дронов»

Создание Европейским союзом (ЕС) «стены дронов» в течение года вряд ли возможно. Сомнение в этом вопросе выразил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает The Guardian.

По его словам, он «не уверен» в подобных сроках, несмотря на противоположные мнения ряда экспертов. Чиновник считает, что ЕС сейчас нужно «разработать дополнительные возможности» для борьбы с беспилотниками.

ЕС на границе с Россией создаст «стену дронов»

«То, что я вижу, например, в странах Балтии, Польше, особенно в недавних провокациях с беспилотниками... Я считаю приоритетом иметь эффективную систему обнаружения. К этому нужно подходить с умом, потому что в противном случае вы используете ракеты, которые стоят миллион евро, чтобы уничтожить беспилотник стоимостью 10 тысяч евро», — сказал еврокомиссар.

Ранее Кубилюс заявил, что европейская «стена дронов» для отслеживания и нейтрализации беспилотников будет готова через год.