Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военнослужащих. Об этом свидетельствуют заявления руководителей пресс-центров российских группировок войск, передаёт Минобороны России.

Так, по словам начальника пресс-центра группировки «Север» Ярослава Якимкина, ВСУ в зоне действия группировки потеряли свыше 180 военнослужащих. Кроме того, в зоне действия Западной группировки войск украинские войска понесли потери в свыше 220 военнослужащих, в зоне Центральной группировки — до 500 военных.

Начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев отметил, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища были освобождены боле 5 кв. км. территории. Всего в зоне ответственности группировки, по его словам, ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих.

В зоне действий группировки «Восток» ВСУ потеряли более 305 военнослужащих за сутки, в зоне «Днепра» — до 50.