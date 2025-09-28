Российские войска уничтожили у Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР) 10 заблокированных военных бригад "Азов" и "Лють", которые отказались сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.

"В районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более 1 квадратного километра территории. За сутки на данном направлении подразделения группировки уничтожили порядка 10 заблокированных неонацистов из числа бригады специального назначения "Азов" и штурмовой бригады "Лють", - сказал представитель группировки.

26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ за неделю зачистили от украинских бойцов 25,5 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища. По информации ведомства, боевые задачи на данном участке фронта выполняют подразделения группировки войск "Юг" 23 сентября российское министерство обороны сообщило, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике (ДНР).

В соответствующих боях участвовали военнослужащие группировки "Юг".