Военнослужащие группировки войск «Запад» завершают зачистку от остатков подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кировска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

«Завершается зачистка населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики российскими штурмовыми подразделениями от остатков подразделений ВСУ», — заявил он.

По словам Бигмы, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации бойцы подразделения смогли улучшить свое тактическое положение в городе.

Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшую неделю взяли под контроль 2519 зданий в населенном пункте Кировск, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР).

В ведомстве добавили, что бойцы этой же группировки в период с 20 по 26 сентября нанесли поражение личному составу и технике 11 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинских формирований превысили 1605 военнослужащих.

Ранее Минобороны опубликовало схему освобожденных российской армией территорий.