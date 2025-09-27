Киев скрывает реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети Ирландии Чей Боуз.

Он заявил, что десятки тысяч военнослужащих ВСУ числятся «пропавшими без вести», более миллиона погибли.

«Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского пытается скрыть эту реальность», — написал Боуз. По его словам, Киев утаивает реальные данные, чтобы поддерживать свой авторитет в Европе.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) составили 1,7 миллиона человек. «Сколько они могут воевать, это тоже вопрос такой риторический», — отметил он.