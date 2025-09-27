Военный эксперт рассказал о нависших над ВСУ угрозах

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об угрозах, нависших над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он высказался об этом в разговоре с «МК».

«Самое главное, что мы сделали в этом году, это выбили врага из Курской области. Затем начали наступление на Сумскую и Днепропетровскую области. Конечно, идут встречные бои, причем наиболее жесткие — на сумском направлении и в районе Купянска, где мы вернули уже более двух третей города», — отметил он. По словам военного эксперта, ВСУ могут потерять Купянск и Кировск.

Российские войска ударили авиабомбой по зданию с бойцами ВСУ

При этом, указал Дандыкин, больше всего Киев беспокоит ситуация на запорожском направлении, где до некоторых пор фронт оставался довольно статичным.

«На этом участке фронта соединяются две наши группировки войск, и сейчас мы можем обойти Гуляйпольский укрепрайон ВСУ и непосредственно выйти в пригороды Запорожья на левобережье Днепра. Противник это отлично понимает», — пояснил эксперт.

Дандыкин добавил, что в случае выхода Вооруженных сил (ВС) России к Запорожью, Киев потеряет практически всю промышленность, которая находится на левом берегу Днепра в Запорожье.

Ранее Министерство обороны подтвердило взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ. Речь шла о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области.