Российские войска ударили авиабомбой по зданию с бойцами ВСУ

Российские военные ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) ликвидировали девять украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил оператор ударных беспилотников «Южной» группировки войск с позывным «Сид» в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что ночью украинские десантники на бронемашине совершили попытку прорыва, но она была пресечена.

Российские войска ударили по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

«Они зашли тихо, их, кроме меня, почти никто не видел. Мы передали информацию, все они зашли в одно здание. По нему отработали ФАБом. Попали четко — здание сложилось, и больше оттуда никто не вышел», — сказал военный.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили два самолета ЯК-52. Они также ударили по местам хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.