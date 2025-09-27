США начали готовить удары по Венесуэле

Военное руководство США начало прорабатывать варианты нанесения ударов по Венесуэле в рамках борьбы с наркоторговлей. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Утверждается, что удары по южноамериканской стране могут начаться в течение нескольких недель.

«Нанесение ударов по Венесуэле станет еще одной эскалацией в военной кампании администрации [президента США Дональда] Трампа против предполагаемых наркоторговцев и ее позиции по отношению к правительству Венесуэлы», — указано в сообщении.

Ранее Трамп сделал жесткое предупреждение Венесуэле, пригрозив новыми ударами по наркокартелям.