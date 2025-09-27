Иран ускорил строительство секретного подземного объекта

Иран в последние месяцы активизировал строительство на секретном подземном военном объекте, расположенном к югу от ядерного комплекса в Натанзе. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков.

Работы, начавшиеся в 2020 году, значительно ускорились после ударов со стороны США и Израиля.

Секретный объект находится в 1,6 километра к югу от ядерного комплекса в Натанзе, под горной цепью Загрос. Согласно информации WP, вглубь горного массива прокладывается туннель.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что Иран сохранил ключевые элементы ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана.

Однако президент США Дональд Трамп предупредил, что американские военные снова нанесут удар по территории Ирана, если выяснится, что там обогащают уран.

В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.