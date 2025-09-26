На Западе рассказали о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине

Андрей Дуванов

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейро заявил, что у Киева заканчиваются деньги на ведение боевых действий. Об этом сообщает InfoBRICS.

По словам Лейро, сейчас власти Украины ищут деньги на продолжение военных действий. Причинами недостатка средств аналитик назвал сокращение международной помощи, а также большие потери.

«Средства на ведение военных действий против России у Украины заканчиваются. Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение вооруженного конфликта против Москвы. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки, а также колоссальных потерь ВСУ на поле боя», — считает Лейро.

Аналитик также заявил, что председатель украинского бюджетного комитета Роксолана Пидлас призывает как можно скорее найти новое соглашение с Евросоюзом по расширению пакетов помощи, поскольку ситуация с дефицитом бюджета «очень серьезная». Как считает Лейро, ради экономии Киев может перестать платить пенсии военным или оплачивать их медицинские расходы.