Минск объяснил появление "Орешника" у границ НАТО

Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" — это не провокация и не гонка вооружений, а вынужденная мера для обороны. С таким заявлением, как сообщает агентство БелТА, выступил глава МИД республики Максим Рыженков в штаб-квартире ООН.

По его словам, Минск был вынужден пойти на этот шаг из-за агрессивных действий Запада, который вооружался, пока Белоруссия проводила демилитаризацию. Агентство приводит прямую цитату министра, объясняющую мотивы этого решения:

"Пока мы... разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие... на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе... Нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность".

Россия начала переброску в Беларусь ракетного комплекса "Орешник"

Рыженков подчеркнул, что размещение "Орешника" преследует те же цели и является асимметричным ответом, который носит сугубо оборонительный характер. Глава МИД заверил, что Минск не стремится к эскалации: