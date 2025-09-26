Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ударами по ВПК Украины российская армия системно подрывает военный потенциал ВСУ, что приводит к обрушению отдельных участков фронта. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам генерала, достигается это за счет методичных атак на ключевую инфраструктуру противника. Также меры снижают угрозу террористических атак на российскую территорию, добавил он.

Собеседник издания отметил, что ВС РФ выбивают табуретку из-под ног украинской армии, ликвидируют подразделения, срывают ротации, уничтожают цеха по производству и места складирования оружия.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что Владимир Зеленский может неофициально признать новые регионы России.