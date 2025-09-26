Министр обороны Андрей Белоусов вручил героям СВО именное оружие

Министр обороны Андрей Белоусов вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» и именное оружие. Поздравляя военных, он поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность в том, что они и впредь будут с честью нести службу на благо государства.

Награжденный командир парашютно-десантного батальона Игорь Лазарев заявил, что вручённое звание является для него большой гордостью и ответственностью.

«Это в первую очередь заслуга всего моего подразделения», - сказал комбат.

Он выразил отдельную благодарность своей семье и родителям за постоянную веру и поддержку, а также поблагодарил семьи всех бойцов, отметив, что их поддержка и вера помогают им на передовой в выполнении любых задач.

Командир штурмового отряда Зоригто Ангархаев сообщил, что эту награду, как и любую другую, он разделяет со своими подчинёнными, поскольку именно слаженные и решительные действия приводят к успеху в условиях сложнейшего современного боя.