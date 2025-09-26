Названы последствия гипотетической ядерной войны между Россией и США

Гипотетическая ядерная война между США и Россией уничтожит планету. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, чьи слова приводит ТАСС.

Он порассуждал об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые», посвященном 80-летию атомной промышленности. Ковальчук подчеркнул, что на данный момент в мире накоплен ядерный потенциал, способный уничтожить планету.

«Если начнется ядерная война между нами и американцами, то исчезнет наша с вами Земля. (…) Я это говорю, чтобы вы понимали, под каким Дамокловым мечом живет мир», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс создало бы риски ядерной войны. Он указал на то, что такая ситуация изменит всю стратегию обороны России и создаст угрозу Европе, так как Москва будет ставить ядерное оружие и обороняться.