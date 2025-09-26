Стубб: США могут сократить военное присутствие в Европе
США могут сократить численность своего контингента в Европе, чтобы уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил изданию Politico, передает ТАСС.
По его словам, вопрос еще будет обсуждаться. Стубб при этом отметил, что военное присутствие в Европе отвечает стратегическим интересам США. Европейские страны НАТО надеются, что Вашингтон оставит на континенте «ключевое оборудование», включая радары.
Как отмечается в публикации, текущая численность американских войск в Европе составляет от 70 тысяч до 90 тысяч человек. Ранее Politico сообщало, что Вашингтон может принять решение о передислокации до 30% от числа находящихся в Европе американских военных.