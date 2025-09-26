Стубб: США могут сократить военное присутствие в Европе

США могут сократить численность своего контингента в Европе, чтобы уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил изданию Politico, передает ТАСС.

© Global look

«Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять. Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, насколько», — заявил президент Финляндии.

По его словам, вопрос еще будет обсуждаться. Стубб при этом отметил, что военное присутствие в Европе отвечает стратегическим интересам США. Европейские страны НАТО надеются, что Вашингтон оставит на континенте «ключевое оборудование», включая радары.

Как отмечается в публикации, текущая численность американских войск в Европе составляет от 70 тысяч до 90 тысяч человек. Ранее Politico сообщало, что Вашингтон может принять решение о передислокации до 30% от числа находящихся в Европе американских военных.