Появилось видео мощной детонации боекомплекта САУ "Богдана"

Российская разведка обнаружила в десяти километрах восточнее города Марганец (Днепропетровская область) ведущую стрельбу колесную 155-мм самоходную артиллерийскую установку 2С22 "Богдана. Чтобы вражеская САУ не смогла продолжить огневой налет, по ней ударила российская артиллерия.

Разрывы происходили в непосредственной близости, а один снаряд попал в саму боевую машину, поэтому экипаж вынужден был ее бросить и сбежать. К этому моменту, как показано в Telegram-канале Lostarmour, цель начали атаковать FPV-дроны, к которым добавился прилет барражирующего боеприпаса "Ланцет".

В результате "Богдана" загорелась, и вскоре в небо поднялся огненный шар, образовавшийся после взрыва боекомплекта.