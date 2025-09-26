Зеленский обвинил лидеров стран НАТО в трусости

НАТО должно сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство альянса, но большинство иностранных лидеров боятся реакции Москвы.

В трусости руководителей стран НАТО обвинил президент Украины Владимир Зеленский, видео интервью с ним опубликовано на YouTube-канале издания Axios.

«Они должны сбивать все. Я знаю некоторых лидеров, которые не боятся, но большинство стран боится», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что, по его оценке, реакция альянса на сообщения о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии была слабой.

Ранее Зеленский заявил о поддержке президентом США Дональдом Трампом ударов по России. По его словам, американский лидер разрешил атаки вглубь территории России в случае ударов по украинской энергетике.