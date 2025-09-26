Додон обвинил Санду в подготовке Молдавии к войне

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница Майя Санду готовит страну к войне, запугивая население. Об этом Додон рассказал «Известиям».

Экс-президент Молдавии указал, что за последние четыре года Санду увеличила бюджет министерства обороны в четыре раза. По словам Додона, оппоненты Санду, напротив, выступают за нейтралитет.

Он добавил, что Санду запугивает населения, утверждая, что в случае победы оппозиционных сил Молдавия окажется втянута в вооруженный конфликт. Додон указал, что при Санду в Молдавии почти каждые полгода проводились учения с войсками НАТО.

Экс-президент добавил, что Санду «любыми способами» пытается помешать оппозиции. По его мнению, в случае проигрыша своей партии Санду попробует аннулировать выборы.

В конце сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны отказала в регистрации на выборах «Великой Молдове» и блоку «Победа».

Представители ЦИК заявляли, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов. Также в избиркоме отмечали, что в создании блока участвовал Илан Шор, партия которого была признана неконституционной в Молдавии.

Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным. Список блока возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, которую в августе приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.