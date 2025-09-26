Российские войска наступают под Днепром и зачищают Волчанск, а также наносят точечные удары в глубоком тылу, сея в рядах украинской армии неразбериху и отчаянии. Об этом заявил «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации.

Наступление продолжается

Украинские источники паникуют: ВС РФ уверенно идут вперед, наступая вдоль днепропетровского направления. Боец ВСУ с позывным «Алекс» заявляет, что российская армия подтянула мощные резервы не только на добропольское, но и на покровское направление.

«За счет этого русские несколько дней назад начали активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области, почти по всей линии боевого соприкосновения в этом направлении», — сказал он.

В Харьковской области российские военные тоже не стоят на месте: ВС РФ заняли территорию маслоэкстракционного завода в Волчанске. Западнее города, в сторону Синельникова, бойцы пытаются перерезать пути снабжения ВСУ. В районе Липцев противник оттеснен, контратаки отбиты.

На сумском направлении десантники продвинулись в районе Юнаковки, отразив атаку противника. На константиновском военные пресекли попытки украинской армии вырваться из окружения южнее Клебан-Быкского водохранилища. Две группы врага уничтожены. На запорожском направлении идет непростой штурм Приморского и Степногорска. Противник оказывает отчаянное сопротивление.

Удар по полигону

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по военному полигону украинской армии в Черниговской области. Судя по всему, под него попали не только штурмовики, но и инструкторы НАТО. Там обучались как украинские военные, так и наемники из разных стран.

Украинские блогеры, военные и обычные граждане раскритиковали руководство. Главная претензия — отсутствие ПВО в Черниговской области. Российские дроны летают, не встречают подразделения и помогают корректировать удары с воздуха. Другая волна недовольства связана с расположением полигона. Многие не понимают, почему обучение проводят так близко к белорусской границе, а не на западе Украины, где, по их мнению, было бы безопаснее.

Некоторые традиционно ищут предателей и «наводчиков», якобы сдавших расположение полигона, а ВСУ штатно отчиталось о задержании очередного «шпиона». Однако еще около двух недель назад украинские ресурсы сами публиковали видео «подготовки» пополнения в Черниговской области. По ним было понятно, что прибыли солдаты недавно и будут находиться там по меньшей мере месяцы — это отличное время для удара.

Украина устала

Судя по последним соцопросам, граждане Украины устали от «войны до последнего украинца». Согласно данным «Рейтинга», если в начале спецоперации жаждали возвращения Донбасса и Крыма 73% опрошенных, то теперь 60% считают, что Киев должен искать компромисс на переговорах. В победу через силу верят только 11%.

Как отметил военкор Александр Коц, украинцы готовы на кого угодно, лишь бы поменять военный курс на мирный. Однако, сегодня в политической элите Украины нет мирного кандидата, поскольку страна управляется извне.