Раскрыто как и зачем ВСУ могут готовить атаку на НАТО

За предполагаемым планом Киева устроить провокацию с атакой на страны НАТО под ложным флагом стоит отчаянная попытка втянуть альянс в прямой конфликт с Россией и добиться установления бесполетной зоны над Украиной. Такое мнение в разговоре с "Известиями" высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, главная цель такой операции под ложным флагом — добиться введения бесполетной зоны над Украиной силами истребителей НАТО. Вторая, не менее важная задача, — обеспечить ввод войск альянса в западные и центральные регионы страны. Это, по оценке эксперта, позволит высвободить 100-150 тысяч украинских солдат и бросить их на фронт для организации контрнаступления.

Эксперт подчеркивает, что в случае успеха этой провокации характер конфликта изменится кардинально.

"Тогда блок НАТО непосредственно втягивается в конфликт, и он приобретает другой характер... Это будет прямая война НАТО с Россией", — заявил Кнутов.

Он также объяснил, как именно Киев может получить в свое распоряжение российские дроны для такой операции. По его мнению, при массированных атаках некоторые беспилотники могут приземляться с незначительными повреждениями.

"И вот наверняка была дана команда, что такие дроны надо сдавать. Но сдавать не для подготовки провокации, естественно, военнослужащим это никто не скажет. А говорят, что для изучения", — предположил эксперт.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит диверсии на территории Румынии и Польши. По ее данным, Киев планирует атаковать транспортные хабы НАТО отремонтированными российскими беспилотниками, чтобы обвинить в этом Москву и спровоцировать начало Третьей мировой войны.