Китайский самолет шестого поколения J-50 впервые сфотографировали на земле

Самолет нового поколения J-50 китайской корпорации Shenyang Aircraft Corporation - SAC был впервые сфотографирован в воздухе в конце декабря прошлого года. После этого в социальных сетях публиковались только изображения, сделанные во время выполнения испытательных полетов.

© Соцсети

И вот, в минувший четверг в Сети появились несколько снимков истребителя, находящегося на взлетной полосе аэродрома. Видно, что эта двухдвигательная крылатая машина, не обладающая вертикальным оперением, по своему облику значительно отличается от поступающих сейчас на вооружение Chengdu J-20 и J-35 Shenyang.

Есть мнение, что "пятидесятый" будет эксплуатироваться не только в военно-воздушных силах КНР, но и станет палубным самолетом.

Предполагается, что многие технические решения, примененные на нем, появятся на западных самолетах, испытания которых планируется начать лишь в конце этого десятилетия.