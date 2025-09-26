Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Андрей Зоткин заявил, что его мобилизовали, когда он шел в магазин, и отправили на передовую «без четких задач». Об этом он рассказал «Известиям».

Газета отметила, что среди недавно мобилизованных ВСУ много мужчин в возрасте. Их признают годными, несмотря на заболевание, подчеркивается в статье.

«С кумом шли в магазин - [военкомы] подъехали, спросили, когда обновлял данные. Забрали в военкомат», - рассказал Зоткин.

Он добавил, что сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата) поехали вместе с ним домой, чтобы он взял теплые вещи. По словам мужчины, его сопровождали даже в туалет.

Зоткин подчеркнул, что никогда не хотел воевать, поэтому быстро сдался в плен. Еще один сдавший в плен украинец, 52-летний Владимир Сирота, заявил, что его мобилизовали, несмотря на хронические заболевания.

«Я когда-то переболел туберкулезом. Вот я об этом говорил, они вообще это не воспринимали. Говорил, что у меня больная спина - тоже не воспринимали», - заявил мужчина.

Ранее украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. По словам командиров, украинцы «не хотят воевать».

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.

Газета El País рассказала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать». По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, за все время конфликта было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ.

Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.