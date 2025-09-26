«Стена дронов»: нищета для Европы и золотой билет для США

«Стена дронов» — новое слово в лексиконе европейских политиков и генералов, которое родилось в стенах Европарламента и обозначает многоуровневую линию обнаружения и перехвата беспилотников, в частности, российских. Как сообщает «КП», реализация проекта приведет Европу к нищете и принесет огромную прибыль США.

«Стена» должна протянуться от Балтийского до Черного моря. Инициатором выступила Польша, а среди «подпевал» — Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Болгария. Они хотят создать линию, включающую в себя поля обнаружения БПЛА (каждые 20 км), системы РЭБ и средства перехвата и поражения. Это потребует как огромной массы техники, так и большого количества личного состава.

Кроме того, потребуется интеграция систем, принадлежащих пяти и более странам. Поставщиком выступит США — компании американского ВПК уже «потирают руки».

Специалисты уже подсчитали, что стена обойдется в 10 млрд долларов, и все это — за счет налогоплательщиков и сворачивания социальных программ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заметил, что проект будет стоить дорого, однако никто не знает, будет ли он вообще работать.