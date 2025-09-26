Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте

Общая ситуация на фронте для ВСУ остается сложной, напряженная обстановка, в частности, сохраняется сразу на четырех направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной", - сказал он на встрече с журналистами.

По словам главкома ВСУ, активные боевые действия идут на красноармейском (украинское название - покровское) направлении на подконтрольной Киеву территории на западе ДНР, а также на добропольском (северо-запад ДНР), лиманском (север ДНР) и новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) участках фронта.

Сырский анонсировал создание армии дронов-убийц

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские штурмовые подразделения взяли Красноармейск в ДНР в полукольцо, давление на группировку ВСУ в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.