Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине по силам с помощью ЕС нанести поражение российской армии и выйти на границы 1991 года, сперва воодушевило западных союзников Вашингтона и Киев. Как сообщает РИА Новости, флаеры на победные парады уже сдают назад, поскольку получены они были «не через ту дверь».

Резкая смена риторики Трампа по отношению к России застала врасплох даже партнеров США по НАТО, а заявления стали вызывать подозрения в двойной игре. Европа застыла «в позе городничего», не понимая, шутит над ними Трамп или же можно снова включать «запись лая моськи».

Однако тут пришла объясняющая новость: по информации The Wall Street Journal, Трампу был презентован некий «гениальный план наступления» украинской армии, который подкрепили различными справками по поводу российской экономики и «бессилия» российских войск.

«Почему бы и нет?», — ответил на это Трамп.

И действительно, потенциальное наступление ВСУ для Трампа — отличное шоу, любой результат которого его устроит. Если Зеленский сможет победить Россию — это будет заслугой Трампа. Если не сможет, то нет проблем, ведь Европа в любом случае закупит под это дело огромные запасы американского оружия и останется ответственной за провал.

Первыми эту игру раскусили поляки. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп, по всей видимости, перекладывает ответственность за грядущие провалы Киева на Европу.

«Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. (Но) лучше правда, чем иллюзии», — сказал он.

Эту же тему подняло Financial Times. По ее информации, европейские политики боятся, что Трамп хочет возложить на них невозможную миссию. Подозрения подогреваются данными, которые противоречат «победным бумажкам», подсунутым Трампу.

На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

Как пишет The Economist, Украина «сталкивается с углубляющимися военными, политическими и экономическими проблемами». Associated Press заявило, что «украинскую армию размалывают», а El Pais назвала кризисной ситуацию с украинской мобилизацией: около 1,5 млн мужчин уклоняются от службы. Даже экс-главком ВСУ Валерий Залужный признал, что ВСУ теряют позиции и их ждет ухудшение ситуации на фронте.

«Совершенно понятно, что все это — проплаченная кремлевская пропаганда. И сейчас у ВСУ есть в волшебном загашнике минимум полмиллиона обученных и мотивированных солдат, а также пара десятков тысяч танков и столько же БМП, чтобы хотя бы попробовать двинуть вспять всю глубокоэшелонированную оборону русских по всей линии фронта», — иронизирует агентство.

Не исключено, что из-за этого произошло «изящное переобувание»: американские официальная лица заявили, что Трамп сделал заявления частично для того, чтобы «оказать давление» на президента России Владимира Путина. Белый дом также заявил, что слова политика о границах Украины «являются не изменением политики, а стратегическим шагом для придания импульса переговорам».

Кроме того, чиновники НАТО заявили, что слова Трампа о возможности и нужности атак российских самолетов являются «провокационным заявлением». В добавок, на встрече с Эрдоганом Трамп пообещал, что «больше никого и никогда не будет называть бумажным тигром». Не исключено, что Киев не имеет плана, хотя не исключено, что безумцы во главе страны могут рискнуть и в самоубийственном рывке убить о российские войска сотни тысяч своих граждан. Плакать о них ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не будут.