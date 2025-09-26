Штурмовые подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшую неделю взяли под контроль более 2,5 тыс. зданий в населенном пункте Кировск, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что бойцы этой же группировки в период с 20 по 26 сентября нанесли поражение личному составу и технике 11 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинских формирований превысили 1605 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ лишились 10 боевых бронированных машин и 18 орудий полевой артиллерии. Также солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили 108 автомобилей, 39 складов с боеприпасами и материальными средствами украинских войск, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

25 сентября в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны с начала 2025 года выбили ВСУ из 205 населенных пунктов. Таким образом под контроль российских подразделений перешли более 4714 квадратных метров территории.