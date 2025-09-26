Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры и складам боеприпасов, сообщает Минобороны России.

С 20 по 26 сентября 2025 года групповые удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации личного состава и сил специальных операций ВСУ, националистов и иностранных наёмников.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

23 сентября российские войска нанесли удар по цехам предприятия «Мотор Сич» ВПК Украины и аэродрому ВСУ.