Сырский анонсировал создание армии дронов-убийц

Украина находится "в разгаре" создания масштабной системы перехвата ударных беспилотников с помощью собственных дронов-истребителей. Об этом, как сообщает украинское издание "Страна", заявил главком ВСУ Александр Сырский в ходе общения с журналистами.

© Минобороны Украины

По его словам, основу новой ПВО составят специальные дроны-перехватчики как украинского, так и зарубежного производства. Сырский высоко оценил их потенциал. По его словам, они могут уничтожать ударные беспилотники противника с эффективностью — 70% и более.

Он подчеркнул, что это не просто планы, а уже идущий полным ходом процесс.

"Создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами", — сообщил Сырский.

"Мы уже их применяем, увеличиваем количество (радиолокационных) станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать".

Кроме того, для борьбы с беспилотниками ВСУ увеличивают количество боевых вертолетов, которые, по словам главкома, уже сейчас сбивают до 40% целей. Рассматривается также закупка специализированных легкомоторных самолетов и наращивается число средств РЭБ.

Сырский добавил, что стратегия перехвата меняется: теперь БПЛА будут встречать на самых дальних рубежах.