Парламент Литвы разрешил армии оперативнее и проще сбивать воздушные цели. Об этом сообщает LRT.

В публикации говорится, что вопрос о введение новых правил расмативался во время заседания во вторник, 23 сентября, по срочной процедуре.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что прежние правила не соответствуют современным угрозам, поскольку до этого военнослужащие имели право сбивать беспилотники только в запрещенных зонах и в том случае, если они используются в качестве оружия.

«Этой поправкой в Устав применения военной силы мы создаем новый правовой механизм, чтобы военную силу можно было оперативно использовать против беспилотников в ограниченных зонах, если их полеты осуществляются с нарушением порядка», — добавила она.

Нововведение также предусматривает, что гражданские самолеты не смогут летать в ограниченных зонах без специального разрешения.

До этого Довиле попросила испанскую коллегу Маргариту Роблес сбивать неизвестные беспилотники с помощью истребителей Eurofighter в случае нарушения воздушного пространства страны.

24 сентября самолет, на борту которого была Роблес, столкнулся с навигационными проблемами, когда пролетал над Калининградом. Как утверждается в статье, проблемы с GPS у воздушного судна возникли во время полета в Литву для встречи с Шакалене.