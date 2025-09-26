«Высокие ожидания»: что скрывает «Золотой купол» США

В Пентагоне отчитались о разработке плана предложенной президентом США Дональдом Трампом системы противоракетной обороны «Золотой купол». Однако эксперты уверены, что запрошенные американским лидером характеристики почти невозможно воплотить в жизнь. Будет ли построен «Золотой купол», разбиралось РИА Новости.

США планируют создать систему противоракетной обороны «Золотой купол» по примеру израильского «Железного купола», защищающего целые районы и города, а не отдельные объекты. В январе Трамп подписал указ о ее разработке. Он подчеркивал, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается «самой катастрофической» для США. В мае Трамп представил проект системы стоимостью $175 млрд.

Генерал Космических войск США Майкл Гутлайн заявил о разработке целевой архитектуры программы, обещая позднее раскрыть детали, однако сейчас Пентагон отказывается говорить о «Золотом куполе».

«Проводится проверка, и на данный момент дополнительная информация недоступна, поэтому первостепенное внимание уделяется оперативной безопасности», — отметили в американском военном ведомстве.

При этом Трамп настаивал на том, что «Золотой купол» должен противостоять «баллистическим, гиперзвуковым, усовершенствованным крылатым ракетам и другим возможным атакам следующего поколения со стороны равных по силе, почти равных по силе и неконтролируемых противников». Президент США обозначил три критерия, которые должны быть реализованы: эффективность против 100 процентов возможных угроз; стоимость 175 миллиардов; срок выполнения — три года.

Система будет состоять из четырех эшелонов. Наблюдение и наведение должны осуществлять спутники. Также рассматривается возможность размещения на них лазеров, которые бы сбивали ракеты. Пока на реализацию проекта выделено 25 миллиардов долларов. Еще 45,3 миллиарда заложены в бюджет на 2026 год.

Слишком высокие ожидания

Однако эксперты усомнились в том, что все три параметра, заявленные американским лидером, возможно реализовать. Особые сомнения у них вызвала стоимость проекта.

Программа Трампа является знаковым изменением самой доктрины американской ПВО, пояснил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Нынешняя нехватка «Пэтриотов» — прямое следствие того, что в НАТО рассчитывали бороться с ракетами за счет авиационной составляющей, при помощи истребителей. Программа Трампа знаменует отказ от этой идеи», — отметил он.

Но, по мнению старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Тодда Харрисона, итоговая стоимость проекта, если он будет реализован, почти наверняка окажется значительно 175 миллиардов.

Эксперт напомнил, что программы закупок регулируются «железным треугольником» стоимости, графика и эффективности, а Трамп «пытался подогнать все три стороны сразу еще до того, как была определена архитектура».

В своей статье «Постройте свой «Золотой купол». Основа для понимания издержек, выбора и компромиссов» — он рассматривает шесть различных вариантов создания защиты, которая соответствовала бы пожеланиям американского президента. При этом у эксперта получилось, что все три параметра – время, стоимость и эффективность – крайне сложно согласовать и придется выбирать два из трех.

Так, в «ускоренном» варианте пришлось пожертвовать потенциальными возможностями в угоду скорости и стоимости, но даже при таком раскладе в трехлетний срок программа не вписывалась, но ее удалось уместить в 175 миллиардов. Во втором варианте – «космическом» - сумма вырастала до 2,4 триллиона долларов.

Бюджетный вариант обошелся бы в полтора раза дороже заявленной Трампом суммы: 252 миллиарда долларов. Но от универсальности и высокого уровня защиты придется отказаться.

Самый дорогой вариант — предусматривает возможность отражения единомоментных залпов сотен ракет. Для его реализации США потратят 20 лет и 3,6 триллиона долларов, но все равно не смогут получить полностью непроницаемый щит.

«Проблема с такими высокими ожиданиями заключается в том, что это может привести только к разочарованию», — констатировал Тодд Харрисон.

«Тысячи орбитальных платформ»

Ключевой проблемой проекта является возможность сбивать ракеты на взлете из космоса, на чем настаивает президент США. Этот участок ракеты преодолевают примерно за три минуты и реакция должна быть мгновенной.

«В конечном итоге США нужно порядка тысячи орбитальных платформ для того, чтобы иметь достаточную вероятность для сбивания одной вражеской МБР», — отмечается в июньской статье Ливерморской национальной лаборатории.

При этом платформы будут нуждаться в постоянной поддержке, а срок их службы может оказаться значительно короче, чем у ракеты, способной ждать своего часа 30 и более лет.

«Надо понимать, что в США умеют делать так, чтобы подобные проекты приносили пользу смежным отраслям. Так было, к примеру, с лунной программой, которая дала ощутимый толчок многим сферам. И здесь, вероятно, будет то же самое», — констатировал военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

Напомним, что ранее СМИ пришли к выводу, что система ПВО «Золотой купол», вопреки словам президента США Дональда Трампа, не будет готова к концу его президентского срока.