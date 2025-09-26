Боец ВС РФ хитростью уничтожил беспилотник ВСУ

Младший сержант ВС РФ Андрей Титлянов хитростью уничтожил украинский беспилотник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, благодаря грамотным и смелым действиям противник не смог разведать местность и выявить пути снабжения и позиции.

Титлянов выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции своего подразделения в зоне спецоперации. На обратном пути он обнаружил, что его преследует беспилотник противника. После этого младший сержант предпринял обманный маневр, прошел сквозь полуразрушенное здание и укрылся в заранее подготовленной и замаскированной воронке.

«Дождавшись, пока дрон облетит здание и появится в зоне видимости, младший сержант Титлянов уничтожил вражеский дрон-разведчик из стрелкового оружия», — добавили в ведомстве.

Благодаря действиям военнослужащего украинским войскам не удалось разведать местность. Это позволило сохранить в тайне пути снабжения и позиции подразделения, обеспечив бесперебойную доставку провизии и боеприпасов.