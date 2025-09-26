Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, сталкиваются с рекордно высоким уровнем потерь по сравнению с конфликтами последних десятилетий, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Рожин рассказал о рекордных потерях среди иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, потери в этой среде достигли наивысших показателей среди всех современных войн последних десятилетий.

Эксперт отметил, что отношение к участию в конфликте со стороны наемников сложное, прежде всего из-за высоких рисков и значительных потерь. Рожин уточнил: «В этой среде, где вращаются наемники, отношение к этой войне достаточно сложное, потому что потери высокие».

Он добавил, что несмотря на достаточно высокую оплату – от полутора до двух с половиной тысяч долларов в месяц, риски на Украине значительно выше, чем при выполнении задач в Африке или других регионах.

По словам Рожина, официальные сводки Минобороны России и доклады официальных лиц регулярно подтверждают значительные потери среди наемников, называя конкретные цифры убитых. Он подчеркнул, что официально подтвержденные данные не отражают полной картины, а реальное число погибших можно будет узнать только после завершения конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за участие во вторжении в Курскую область. Польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за высоких потерь.