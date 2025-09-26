Польские угрозы сменились датской истерикой — страны ЕС трясет от якобы российских дронов. Как сообщает «Царьград», новые провокации со стороны Европы показывают ее желание воевать, однако открывают для Москвы возможность малыми силами вызывать затратные ответы.

Подтверждения вслед за заявлениями

В ночь на 23 сентября аэропорт датской столицы Копенгагена на несколько часов остановил прием и выпуск самолетов из-за появления в его окрестностях нескольких «крупных» беспилотников. Судя по опубликованным кадрам, речь идет о дронах мультикоптерного типа, которые медленно двигались и были снабжены навигационными огнями.

Одновременно с этим «неопознанные дроны» заметили над Стокгольмом — из-за этого активировали системы ПВО и подняли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания AWACS. С учетом того, что никого не сбили, речь также шла о мультикоптерах.

Скандинавский переполох произошел спустя несколько часов после заявления главы МИД Польши Радислава Сикорского, адресованного России.

«Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены», — заявил министр.

Поскольку такие совпадения не бывают случайными, можно считать, что Европа разыграла очередную сцену на тему «опасная Россия угрожает мирным европейским демократиям».

Давить на европейцев

Операция по психологическому давлению на население «российскими дронами» стартовала в ночь на 10 сентября. Тогда группа примерно из 20 «Гербер» без заряда влетела на территорию Польши. Сбить удалось лишь четыре. Польские власти назвали прецедент «актом агрессии», инициировав консультации с союзниками по НАТО.

Инцидент запустил цепь схожих выступлений от их союзников. Например, в Литве жаловались, что не могут сбивать российские самолеты по примеру Турции в 2015 году. В Чехии говорили о том же.

В целом европейские страны действуют по лекалам прошлых лет. Однако результат может быть противоположным ожидаемому: они становятся заложниками Украины и показывают, что не в силах просчитать реакцию РФ. Истеричная, но беззубая Европа открывает перед РФ возможность вынуждать ее к затратным ответам с помощью малых сил.

Взять инструмент в свои руки

Россия стала оказывать моральное давление на оппонентов. 19 сентября три истребителя МиГ-31 облетели воздушное пространство Европы. Запад подал это как вторжение в воздушное пространство: утверждалось, что самолеты якобы вторглись на эстонскую территорию и находились там 12 минут, пока на перехват не подняли итальянские F-35.

Издание Politico и вовсе заявило, что МиГи долетели до Таллина, что может выглядеть серьезно для человека, не знакомого с масштабами Прибалтики. Однако, если посмотреть карту, опубликованную Минобороны Эстонии, становится понятно, что самолеты шли по узкому коридору между воздушными пространствами Эстонии и Финляндии, а приближение к Таллину — лишь пролет мимо него.

Кроме того, Минобороны РФ подчеркивало, что истребители двигались в международном воздушном пространстве и ничьих границ не нарушали.

Премьер Нидерландов выступил с предупреждением в адрес России

В тот же день польские СМИ заявили, что два российских истребителя облетели на высоте 150 метров буровую платформу «Петробалтик». Она находится в исключительной экономической зоне Польши, но за пределами ее границ, из-за чего полет там также не является нарушением.

Не слушать «карликов»

Расклад сил на геополитической доске таков, что у Москвы становится все меньше причин проявлять сдержанность в адрес зарвавшихся «карликов». Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев отмечает, что Европе «очень хочется воевать».

«Что ж, спасибо за предупреждение. Мы услышали. Жаловаться не придем. Некуда будет», — сказал он.

Европейцы продолжают вести себя так, словно за их спиной стоит США, который якобы готов ввязаться в войну с Россией. Однако Штаты взяли курс на Азиатско-Тихоокеанский регион, где и лежит зона их жизненных интересов. В этих условиях странам ЕС следует снизить градус агрессии, хотя делают они ровно противоположное.