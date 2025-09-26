В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской области и уничтожении опорного пункта ВСУ в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 26 сентября.

Удар «Гвоздики»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили блиндажи, укрытия и инженерные укрепления ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Удары наносились самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика». Операция обеспечила продвижение российских штурмовиков в регионе.

Удары «Гиацинтов»

Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена на константиновском направлении.

Операторы беспилотников ВС РФ обнаружили украинский опорный пункт в селе Иванополье. Для поражения цели военные использовали расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б». В результате ВСУ потеряли до отделения пехоты.

Также российские военные применили пушки «Гиацинт-Б» для уничтожения складов боеприпасов и ликвидации живой силы ВСУ, заявили в Минобороны. Эта операция проводилась в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Операторы беспилотников обнаружили замаскированные склады боеприпасов в лесополосе. Удар «Гиацинта-Б» с расстояния более чем в 20 километров вызвал сильный пожар и детонацию боекомплекта.

Операция в Днепропетровской области

Операторы ударных дронов ВС РФ уничтожили гексакоптеры и антенны связи ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. В результате была нарушена координация управления беспилотниками ВСУ.

Ситуация в Сумской области

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что интенсивность контратак ВСУ в Сумской области упала. Собеседник агентства подчеркнул, что это связано с большими потерями ВСУ.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

ВС РФ в селе Отрадное

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские войска вошли в село Отрадное Харьковской области. По его данным, ВС РФ начали закрепляться на северных окраинах села.