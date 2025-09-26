Атака БПЛА на регионы России: падение обломков и задержки рейсов

Российские военные отразили сегодня ночью атаку 55 беспилотников Вооруженных сил Украины. Какие регионы были атакованы, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО перехватывались и уничтожались дроны самолетного типа. Больше всего – 20 БПЛА - было сбито над акваторией Азовского моря.

Над Ростовской областью и Крымом уничтожены по 14 беспилотников, три перехвачены над территорией Краснодарского края и по одному сбиты в Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областями, уточнило российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Ростовская область

В результате атаки на Ростовскую область никто из людей не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, украинские беспилотники были сбиты в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе.

«В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке», — уточнил Юрий Слюсарь.

Краснодарский край

Из-за падения обломков беспилотника ВСУ вспыхнул пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали», — говорится в сообщении.

Также, по данным оперштаба, обломки дрона упали на одной из улиц станицы Голубицкой. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Опасность атаки БПЛА

При этом несколько российских регионов провели сегодняшнюю ночь в особом режиме. Беспилотная опасность была объявлена в Херсонской области, Ставропольском крае и в Курской области.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность, отслеживать сообщения властей, а также «укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой».

Ограничения на полеты

Сегодня ночью были введены ограничения на полеты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов в 0:16 мск. О снятии ограничений было объявлено в 5:47 мск.

В результате были отменены четыре рейса в Москву - SU 1184, SU 1286, SU 1287 и SU 1185. Еще два перенесены, пишет Ura.ru.

Напомним, что 24 сентября украинские БПЛА и морские дроны атаковали Новороссийск. Удар был направлен на центральную часть города, в том числе гостиницу. В результате атаки погибли два человека, 12 пострадали.